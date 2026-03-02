Черноморский флот уничтожил три безэкипажных катера ВСУ
Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
Силы Черноморского флота уничтожили три безэкипажных катера Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Силами Черноморского флота уничтожены три безэкипажных катера ВСУ», — сказали в ведомстве.
Ранее в Новороссийске был введён режим чрезвычайной ситуации. Системы ПВО всю ночь отражали атаку украинских дронов на город. Оперативные службы продолжают осматривать территорию и уточнять масштабы разрушений. Позже выяснилось, что после удара беспилотников загорелся топливный терминал.
