Регион
1 марта, 20:08

В Херсонской области из-за террористической атаки ВСУ погибла активистка МГЕР

Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Активистка «Молодой Гвардии Единой России» и учитель Вероника Вельмамедова погибла в результате атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Вероника приехала в Херсонскую область ещё в 2023 году добровольцем в составе «Педагогического десанта». Работала учителем в селе Железный Порт, дети её любили и ценили. Завершив волонтёрскую миссию, осталась жить и трудиться у нас», — написал он в своём телеграм-канале. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшей.

Ранее в Запорожской области в результате целенаправленного удара украинского беспилотника погибла волонтёр из Ростова-на-Дону, ещё одна женщина получила тяжёлые ранения. Пострадавшую доставили в Токмакскую центральную районную больницу, где врачи диагностировали у женщины множественные осколочные ранения головы, туловища и конечностей, а также термические ожоги.

