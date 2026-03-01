Владимир Путин
Регион
1 марта, 17:46

Почти полсотни украинских дронов сбила ПВО над регионами России за три часа

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 48 украинских беспилотников за три часа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что дроны самолётного типа были перехвачены с 17:00 до 20:00 1 марта. Наибольшее количество, 27 беспилотников, сбили над акваторией Чёрного моря. Ещё восемь дронов уничтожили над Белгородской областью, пять — над территорией Крыма и три — над акваторией Азовского моря.

Оставшиеся аппараты ликвидировали над другими российскими регионами. По два беспилотника подавили в небе над Краснодарским краем и Курской областью. Ещё один дрон был сбит над территорией Брянской области.

Силы ПВО сбили 84 украинских БПЛА за три часа над Россией
Ранее сообщалось, что российские ПВО за прошедшие сутки нейтрализовали 220 украинских дронов. Также удалось сбить четыре реактивных снаряда, выпущенных из американских систем залпового огня HIMARS. Также в отчёте военных говорится о перехвате девяти управляемых авиационных бомб.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Юлия Сафиулина
