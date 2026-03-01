Владимир Путин
1 марта, 14:52

Силы ПВО сбили 84 украинских БПЛА за три часа над Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

За три часа 1 марта силы ПВО уничтожили 84 украинских беспилотных летательных аппарата над различными регионами России. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В период с 14:00 мск до 17:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 84 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении.

Больше всего — 34 — было уничтожено над Чёрным морем. 24 сбили над Крымом, 11 — над Кубанью, 7 — над Белгородской областью, 5 — над акваторией Азовского моря, 2 — над Курской областью, 1 — над Брянской.

Российские силы ПВО за шесть часов уничтожили 43 дрона ВСУ

Ранее в Запорожской области в результате удара украинского беспилотника погибла волонтёр из Ростова-на-Дону, ещё одна женщина получила тяжёлые ранения. Беспилотник самолётного типа целенаправленно атаковал гражданский автомобиль волонтёров на дороге Васильевка — Бердянск в районе Черниговского муниципального округа.

Все самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
