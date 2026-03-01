Российские силы ПВО за шесть часов уничтожили 43 дрона ВСУ
Обложка © РИА Новости / Евгений Биятов
Российские средства противовоздушной обороны за шесть часов уничтожили и перехватили 43 украинских беспилотника над несколькими регионами страны. Данную информацию передали в Министерстве обороны РФ.
В ведомстве уточнили, что в период с 08:00 до 14:00 по московскому времени дежурные силы ПВО вели работу по ликвидации целей. Наибольшее количество БПЛА — 17 — было сбито над территорией Крыма. Восемь беспилотников уничтожено над акваторией Азовского моря, по пять — над Курской областью и акваторией Чёрного моря, четыре — над Белгородской областью. Ещё три БПЛА подавлены над Краснодарским краем и один — над Брянской областью.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки российские средства ПВО уничтожили 220 украинских беспилотников самолётного типа и четыре снаряда РСЗО HIMARS. Помимо этого были сбиты девять управляемых авиационных бомб.
