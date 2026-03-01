Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 марта, 11:45

Российские силы ПВО за шесть часов уничтожили 43 дрона ВСУ

Обложка © РИА Новости / Евгений Биятов

Обложка © РИА Новости / Евгений Биятов

Российские средства противовоздушной обороны за шесть часов уничтожили и перехватили 43 украинских беспилотника над несколькими регионами страны. Данную информацию передали в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что в период с 08:00 до 14:00 по московскому времени дежурные силы ПВО вели работу по ликвидации целей. Наибольшее количество БПЛА — 17 — было сбито над территорией Крыма. Восемь беспилотников уничтожено над акваторией Азовского моря, по пять — над Курской областью и акваторией Чёрного моря, четыре — над Белгородской областью. Ещё три БПЛА подавлены над Краснодарским краем и один — над Брянской областью.

За ночь расчёты ПВО уничтожили 27 украинских беспилотников над регионами России
За ночь расчёты ПВО уничтожили 27 украинских беспилотников над регионами России

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки российские средства ПВО уничтожили 220 украинских беспилотников самолётного типа и четыре снаряда РСЗО HIMARS. Помимо этого были сбиты девять управляемых авиационных бомб.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Крым, Республика
  • Курская область
  • Белгородская область
  • Краснодарский край
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar