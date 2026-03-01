Российские средства ПВО за сутки сбили 220 дронов ВСУ и четыре снаряда HIMARS

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 220 украинских беспилотников самолётного типа и четыре снаряда РСЗО HIMARS. Такие данные привели в Министерстве обороны РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что также были сбиты девять управляемых авиационных бомб. Всего перехвачено и ликвидировано 220 дронов. Четыре реактивных снаряда производства США также были ликвидированы.

Ранее российская группировка войск «Север» уничтожила пусковую установку HIMARS и боевую машину РСЗО «Град», принадлежавшие Вооружённым силам Украины. Потери украинской стороны в живой силе за сутки превысили 200 человек. Противник также лишился боевой бронированной машины, 21 единицы автомобильной техники и трёх артиллерийских орудий.