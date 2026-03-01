Владимир Путин
1 марта, 10:30

Российские средства ПВО за сутки сбили 220 дронов ВСУ и четыре снаряда HIMARS

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksandr Rybalko

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 220 украинских беспилотников самолётного типа и четыре снаряда РСЗО HIMARS. Такие данные привели в Министерстве обороны РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что также были сбиты девять управляемых авиационных бомб. Всего перехвачено и ликвидировано 220 дронов. Четыре реактивных снаряда производства США также были ликвидированы.

За ночь расчёты ПВО уничтожили 27 украинских беспилотников над регионами России

Ранее российская группировка войск «Север» уничтожила пусковую установку HIMARS и боевую машину РСЗО «Град», принадлежавшие Вооружённым силам Украины. Потери украинской стороны в живой силе за сутки превысили 200 человек. Противник также лишился боевой бронированной машины, 21 единицы автомобильной техники и трёх артиллерийских орудий.

BannerImage
Юлия Сафиулина
