Вооружённые силы Украины лишились пусковой установки HIMARS и боевой машины РСЗО «Град» в результате действий российской группировки войск «Север». Об этом говорится в сводке Министерства обороны РФ от 1 марта.

Согласно данным оборонного ведомства, потери украинской стороны превысили 200 человек личного состава. Противник также лишился боевой бронированной машины, 21 автомобиля, трёх артиллерийских орудий, станции радиоэлектронной разведки. Кроме того, российские военные уничтожили склад боеприпасов и поразили ещё семь складов с материальными средствами, принадлежавших украинским формированиям.

Ранее Life.ru писал, что российские средства противовоздушной обороны сбили украинскую крылатую ракету большой дальности «Фламинго», десять реактивных снарядов HIMARS и 315 беспилотников самолётного типа. Помимо этого, расчёты ПВО перехватили восемь управляемых авиационных бомб.