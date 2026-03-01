Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
1 марта, 09:32

Армия РФ лишила ВСУ американской пусковой установки HIMARS и боевой машины «Град»

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Вооружённые силы Украины лишились пусковой установки HIMARS и боевой машины РСЗО «Град» в результате действий российской группировки войск «Север». Об этом говорится в сводке Министерства обороны РФ от 1 марта.

Согласно данным оборонного ведомства, потери украинской стороны превысили 200 человек личного состава. Противник также лишился боевой бронированной машины, 21 автомобиля, трёх артиллерийских орудий, станции радиоэлектронной разведки. Кроме того, российские военные уничтожили склад боеприпасов и поразили ещё семь складов с материальными средствами, принадлежавших украинским формированиям.

ВСУ за сутки потеряли около 1 270 военнослужащих на всех участках спецоперации
Ранее Life.ru писал, что российские средства противовоздушной обороны сбили украинскую крылатую ракету большой дальности «Фламинго», десять реактивных снарядов HIMARS и 315 беспилотников самолётного типа. Помимо этого, расчёты ПВО перехватили восемь управляемых авиационных бомб.

Все самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

