За прошедшие сутки российские средства противовоздушной обороны сбили украинскую крылатую ракету большой дальности «Фламинго», десять реактивных снарядов американских систем залпового огня HIMARS и 315 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом в Минобороны России сообщили журналистам.

Как отметили в ведомстве, помимо этого, средствами ПВО было перехвачено восемь управляемых авиационных бомб.

В сводке ведомства уточняется, что с момента старта специальной военной операции потери противника в воздухе составили 670 самолётов и 283 вертолёта. Кроме того, российскими подразделениями было уничтожено 651 зенитно-ракетный комплекс и 118121 беспилотник.

На земле общее количество ликвидированной бронетехники ВСУ достигло 27942 танков и боевых бронированных машин. В списке поражённых целей также фигурируют 1675 реактивных систем залпового огня, 33529 артиллерийских орудий и миномётов, а также 55461 единица специализированной военной автомобильной техники.

Ранее стало известно, что армия России освободила Нескучное и Горькое в Запорожской и Харьковской областях. В сводке также отмечено, что активные действия ведутся сразу на нескольких направлениях. Штурмовые группы методично улучшают тактическое положение.