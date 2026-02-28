Армия России освободила Нескучное и Горькое в Запорожской и Харьковской областях
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Российские военные добились новых успехов в продвижении на фронтах. Под контроль взяты два населённых пункта — Горькое в Запорожской области и Нескучное в Харьковской. Соответствующую информацию распространило Министерство обороны РФ 28 февраля.
Решительные действия помогли бойцам группировки «Север» занять Нескучное. Это село находится на территории Харьковской области. Параллельно с этим подразделения «Востока» вели наступление на Запорожье.
Им удалось продавить оборону противника и войти в село Горькое. В настоящий момент военнослужащие занимаются зачисткой и закреплением на новых позициях. Работа по дальнейшему выдавливанию формирований ВСУ продолжается.
В сводке также отмечено, что активные действия ведутся сразу на нескольких направлениях. Штурмовые группы методично улучшают тактическое положение.
