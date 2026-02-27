Министерство обороны РФ 27 февраля сообщило об освобождении населённого пункта Краснознаменка в Днепропетровской области. По данным ведомства, контроль над селом был установлен в ходе наступательных действий.

Ранее Life.ru писал, что солдаты бригады ВСУ сдались в плен под Гуляйполем. Украинские бойцы утверждают, что шли на выполнение боевой задачи, не подозревая о наличии российских позиций в этом районе, что и привело к их сдаче.