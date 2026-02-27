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Опубликовано 27 февраля, 09:34

Российские военные освободили Краснознаменку в Днепропетровской области

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Министерство обороны РФ 27 февраля сообщило об освобождении населённого пункта Краснознаменка в Днепропетровской области. По данным ведомства, контроль над селом был установлен в ходе наступательных действий.

«Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, освободили населённый пункт Краснознаменка Днепропетровской области», — указали в пресс-службе ведомства.

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Ранее Life.ru писал, что солдаты бригады ВСУ сдались в плен под Гуляйполем. Украинские бойцы утверждают, что шли на выполнение боевой задачи, не подозревая о наличии российских позиций в этом районе, что и привело к их сдаче.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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