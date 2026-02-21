Бойцы «Запада» освободили Карповку в ДНР
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Российские войска за минувшие сутки освободили населённый пункт Карповка в ДНР. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
Согласно сообщению ведомства, этот населенный пункт был взят под контроль подразделениями российской группировки войск «Запад» в ходе активных боевых действий.
До этого сообщалось, что Армия России освободила 8 населённых пунктов за неделю. В частности, в ДНР освобождена Миньковка. В Запорожской области под контроль ВС РФ перешли Цветковое, Запасное, Магдалиновка, Приморское и Криничное. Кроме того, в Сумской области установлен контроль над Покровкой и Харьковкой.
