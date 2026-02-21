Бойцы «Запада» освободили Карповку в ДНР

До этого сообщалось, что Армия России освободила 8 населённых пунктов за неделю. В частности, в ДНР освобождена Миньковка. В Запорожской области под контроль ВС РФ перешли Цветковое, Запасное, Магдалиновка, Приморское и Криничное. Кроме того, в Сумской области установлен контроль над Покровкой и Харьковкой.