Армия России освободила 8 населённых пунктов за неделю
Российские вооружённые силы за прошедшую неделю добились новых успехов в продвижении на линии фронта. Согласно сводке Министерства обороны РФ, под контроль армии перешли сразу восемь населённых пунктов в трёх регионах.
В ведомстве уточнили, что в Донецкой народной республике освобождена Миньковка. В Запорожской области под контроль ВС РФ перешли Цветковое, Запасное, Магдалиновка, Приморское и Криничное. Кроме того, в Сумской области установлен контроль над Покровкой и Харьковкой.
Ранее Вооружённые силы Украины направили около 30 тысяч бойцов в район Гуляйполя Запорожской области. Это крупнейшая группировка, предназначенная для контратаки, освобождения города и сдерживания российского наступления. По словам эксперта, ВСУ перебрасывают резервы с других направлений. Российским военным удалось остановить продвижение противника и вернуть его на исходные позиции.
