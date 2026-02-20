Армия России освободила 8 населённых пунктов за неделю

Российские вооружённые силы за прошедшую неделю добились новых успехов в продвижении на линии фронта. Согласно сводке Министерства обороны РФ, под контроль армии перешли сразу восемь населённых пунктов в трёх регионах.

В ведомстве уточнили, что в Донецкой народной республике освобождена Миньковка. В Запорожской области под контроль ВС РФ перешли Цветковое, Запасное, Магдалиновка, Приморское и Криничное. Кроме того, в Сумской области установлен контроль над Покровкой и Харьковкой.