Названо направление, куда ВСУ стянули уже 30 тысяч бойцов

ВСУ направили около 30 тысяч бойцов в район Гуляйполя Запорожской области, сообщил полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, это крупнейшая группировка, призванная провести контратаку, отбить город и остановить российское наступление.

«Сейчас самое приоритетное направление для ВСУ — это Запорожская область, Гуляйполе. Там они сосредоточили огромную группировку, приблизительно около 30 тысяч человек», — заявил Матвийчук в беседе с NEWS.ru.

Как отметил эксперт, ВСУ перебрасывают резервы с других участков фронта. Российские военные, по его словам, смогли остановить наступление противника и оттеснить его на исходные рубежи.