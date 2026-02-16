ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 февраля, 14:39

Названо направление, куда ВСУ стянули уже 30 тысяч бойцов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

ВСУ направили около 30 тысяч бойцов в район Гуляйполя Запорожской области, сообщил полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, это крупнейшая группировка, призванная провести контратаку, отбить город и остановить российское наступление.

«Сейчас самое приоритетное направление для ВСУ — это Запорожская область, Гуляйполе. Там они сосредоточили огромную группировку, приблизительно около 30 тысяч человек», — заявил Матвийчук в беседе с NEWS.ru.

Как отметил эксперт, ВСУ перебрасывают резервы с других участков фронта. Российские военные, по его словам, смогли остановить наступление противника и оттеснить его на исходные рубежи.

ВСУ сбросили две авиабомбы на дорогу в Запорожской области, ведущую в Крым
ВСУ сбросили две авиабомбы на дорогу в Запорожской области, ведущую в Крым

Ранее сообщалось, что ВСУ попытались контратаковать в Краснопольском районе Сумской области силами 153-го полка «Арей». Две штурмовые группы националистов выдвинулись с разных направлений, но их манёвр вовремя заметила разведка группировки «Север». Российские военные накрыли противника комплексным огнём, обе группы уничтожены полностью.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar