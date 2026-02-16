Названо направление, куда ВСУ стянули уже 30 тысяч бойцов
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ВСУ направили около 30 тысяч бойцов в район Гуляйполя Запорожской области, сообщил полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, это крупнейшая группировка, призванная провести контратаку, отбить город и остановить российское наступление.
«Сейчас самое приоритетное направление для ВСУ — это Запорожская область, Гуляйполе. Там они сосредоточили огромную группировку, приблизительно около 30 тысяч человек», — заявил Матвийчук в беседе с NEWS.ru.
Как отметил эксперт, ВСУ перебрасывают резервы с других участков фронта. Российские военные, по его словам, смогли остановить наступление противника и оттеснить его на исходные рубежи.
Ранее сообщалось, что ВСУ попытались контратаковать в Краснопольском районе Сумской области силами 153-го полка «Арей». Две штурмовые группы националистов выдвинулись с разных направлений, но их манёвр вовремя заметила разведка группировки «Север». Российские военные накрыли противника комплексным огнём, обе группы уничтожены полностью.
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