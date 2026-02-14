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Опубликовано 14 февраля, 05:20

Контратака нацполка ВСУ «Арей» под Сумами закончилась полным разгромом

Обложка © mil.gov.ua

Обложка © mil.gov.ua

ВСУ предприняли попытку контратаки в Краснопольском районе Сумской области. По данным группировки войск «Север», в операции участвовали подразделения 153-го полка «Арей».

Противник действовал двумя штурмовыми группами с разных направлений, однако их передвижение было заранее выявлено разведкой. После этого по позициям был нанесён комплексный огневой удар.

«Враг двумя штурмовыми группами атаковал с разных участков, но был заблаговременно вскрыт разведкой. Комплексным огневым поражением обе штурмовые группы уничтожены», — докладывают бойцы через страницу «Северный ветер».

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Ранее ВСУ пытались установить флаг в Поповке на Сумском направлении, но не сумели зайти в село. Флаг остался в двухстах метрах от границы населённого пункта. Задача состояла в том, чтобы воткнуть флаг и снять всё на видео.

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Андрей Бражников
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