Контратака нацполка ВСУ «Арей» под Сумами закончилась полным разгромом

ВСУ предприняли попытку контратаки в Краснопольском районе Сумской области. По данным группировки войск «Север», в операции участвовали подразделения 153-го полка «Арей».

Противник действовал двумя штурмовыми группами с разных направлений, однако их передвижение было заранее выявлено разведкой. После этого по позициям был нанесён комплексный огневой удар.

«Враг двумя штурмовыми группами атаковал с разных участков, но был заблаговременно вскрыт разведкой. Комплексным огневым поражением обе штурмовые группы уничтожены», — докладывают бойцы через страницу «Северный ветер».