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Опубликовано 10 февраля, 02:45

Российские бойцы сорвали установку флага ВСУ на камеру на Сумском направлении

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Вооружённые силы Украины (ВСУ) предприняли попытку установить флаг в Поповке на Сумском направлении. Однако противник не смог войти в село, а флаг остался в двухстах метрах от границы. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на российских силовиков.

«Командование ВСУ снова отправило свой личный состав на убой, но уже в Сумскую область, в недавно освобождённый «северянами» населённый пункт Поповка. Задача всё та же: воткнуть влаг и заснять всё это на видео», — рассказали силовики.

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Ранее стало известно, что под Купянском в Харьковской области был ликвидирован высокопоставленный офицер спецподразделения «Альфа» Службы безопасности Украины Руслан Петренко. Он занимался координацией разведывательно-диверсионной деятельности. Российские военные уничтожили диверсионно-разведывательную группу, в состав которой входили иностранные наёмники.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Тимур Хингеев
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