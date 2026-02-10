Вооружённые силы Украины (ВСУ) предприняли попытку установить флаг в Поповке на Сумском направлении. Однако противник не смог войти в село, а флаг остался в двухстах метрах от границы. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на российских силовиков.

«Командование ВСУ снова отправило свой личный состав на убой, но уже в Сумскую область, в недавно освобождённый «северянами» населённый пункт Поповка. Задача всё та же: воткнуть влаг и заснять всё это на видео», — рассказали силовики.

Ранее стало известно, что под Купянском в Харьковской области был ликвидирован высокопоставленный офицер спецподразделения «Альфа» Службы безопасности Украины Руслан Петренко. Он занимался координацией разведывательно-диверсионной деятельности. Российские военные уничтожили диверсионно-разведывательную группу, в состав которой входили иностранные наёмники.