Интернациональный легион Украины был расформирован, а его бойцы были переведены в другие подразделения Вооружённых Сил Украины. Иностранные наёмники были дезориентированы, пишет французское издание Le Monde.

«Это был шок. Нам сказали: «Соберите свою сумку и отправляйтесь в Кривой Рог в тот же день». С тех пор мы заплесневели на месте, запертые в казармах, где уже неделю нет воды и нет интернета. Нет никаких тренировок, никаких упражнений. Все деморализованы, многие товарищи ушли», — рассказал один из наёмников с позывным Викинг.

Начальник штаба 2-го батальона Андрей Спивак подчёркивает, что легион обеспечивал двуязычное обучение и подготовку. Он опасается, что навыки бойцов будут утрачены при переводе в другие подразделения. С момента создания 27 февраля 2022 года в легион вступили несколько тысяч иностранцев, хотя Генштаб рассчитывал на 20 тысяч. На 2025 год основной контингент составляли колумбийцы, ранее преобладали американцы, французы, британцы и итальянцы.

Реакция бойцов различна. Наёмник с позывным Коннор, американец украинского происхождения, намерен продолжать службу, но боится неэффективного использования своих навыков. Викинг отмечает, что легион создавал безопасную среду для иностранных добровольцев.

Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий иностранным наёмникам в рядах ВСУ получать вид на жительство на Украине. Ожидается, что разрешение на пребывание будет оформляться на весь период действия контракта и после его окончания. Закон выделяет отдельные социальные гарантии, в частности в сфере медицинского обеспечения.