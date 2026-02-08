Российские ударные дроны «Герань» нанесли удар по аэродрому в Миргороде вскоре после прибытия туда военно-транспортного самолёта с грузом для ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель».

По данным канала, атаке подверглась украинская авиабаза в Полтавской области, куда, согласно информации, приземлился транспортный самолёт с грузом оружия для ВСУ.

Другой телеграм-канал, «Герань цветущая», уточняет, что целью удара стал грузовой Ан-124 «Руслан», совершивший рейс из польского Жешува и перевозивший груз из США.

Ранее Life.ru рассказывал, что российские войска в ходе перестрелки разбили отряд ВСУ, состоящий полностью из иностранных наёмников. По словам солдат ВС РФ, среди боевиков встречались граждане Польши, Великобритании и Соединённых Штатов.