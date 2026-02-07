Зеленский жёстко раскритиковал работу ПВО Украины после ударов ВС РФ

Владимир Зеленский подверг критике работу системы противовоздушной обороны Украины после массированного российского удара по объектам энергетической инфраструктуры. Соответствующее заявление он опубликовал в своих соцсетях.

«Был довольно жёсткий разговор о работе мобильных огневых групп, и в ближайшие дни руководители областей, Воздушные силы ВСУ и Минобороны должны обеспечить дополнительное усиление компонента мобильных огневых групп в общей системе защиты определённых областей», — написал Зеленский.

Также он поручил украинским дипломатам активизировать работу с иностранными партнёрами по вопросу поставок пакетов поддержки для ПВО и обеспечения энергетической устойчивости.