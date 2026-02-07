Зеленский жёстко раскритиковал работу ПВО Украины после ударов ВС РФ
Владимир Зеленский. Обложка © kmu.gov.ua
Владимир Зеленский подверг критике работу системы противовоздушной обороны Украины после массированного российского удара по объектам энергетической инфраструктуры. Соответствующее заявление он опубликовал в своих соцсетях.
«Был довольно жёсткий разговор о работе мобильных огневых групп, и в ближайшие дни руководители областей, Воздушные силы ВСУ и Минобороны должны обеспечить дополнительное усиление компонента мобильных огневых групп в общей системе защиты определённых областей», — написал Зеленский.
Также он поручил украинским дипломатам активизировать работу с иностранными партнёрами по вопросу поставок пакетов поддержки для ПВО и обеспечения энергетической устойчивости.
Ранее Life.ru сообщал, что в Елизаветграде Кировоградской области взрывы гремели около шести часов подряд. После прилётов были видны густые клубы чёрного дыма. На западе Незалежной произошли перебои с электроснабжением и интернетом. По данным военкоров, Военно-воздушные силы России для ударов подняли в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3. В Минобороны доложили, что Украину настигло массированное возмездие «Кинжалов» за атаки.
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