Российские вооружённые силы за прошедшие сутки нанесли массированный удар по объектам, задействованным в интересах ВСУ. В операции применялось высокоточное оружие большой дальности, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал», а также беспилотные летательные аппараты.

В Министерстве обороны России заявили, что удар стал ответом на атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре на территории РФ. Поражение было нанесено по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, а также местам хранения и подготовки ударных беспилотников на военных аэродромах.