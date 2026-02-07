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Опубликовано 7 февраля, 09:18

Украину настигло массированное возмездие «Кинжалов» за удары по России

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Российские вооружённые силы за прошедшие сутки нанесли массированный удар по объектам, задействованным в интересах ВСУ. В операции применялось высокоточное оружие большой дальности, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал», а также беспилотные летательные аппараты.

В Министерстве обороны России заявили, что удар стал ответом на атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре на территории РФ. Поражение было нанесено по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, а также местам хранения и подготовки ударных беспилотников на военных аэродромах.

В ведомстве подчеркнули: «Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены».

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Ранее Life.ru сообщал, что в Елизаветграде Кировоградской области взрывы гремели около шести часов подряд. После прилётов были видны густые клубы чёрного дыма. По данным военкоров, Военно-воздушные силы России подняли в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3.

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Андрей Бражников
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