Украину настигло массированное возмездие «Кинжалов» за удары по России
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Российские вооружённые силы за прошедшие сутки нанесли массированный удар по объектам, задействованным в интересах ВСУ. В операции применялось высокоточное оружие большой дальности, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал», а также беспилотные летательные аппараты.
В Министерстве обороны России заявили, что удар стал ответом на атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре на территории РФ. Поражение было нанесено по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, а также местам хранения и подготовки ударных беспилотников на военных аэродромах.
В ведомстве подчеркнули: «Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены».
Ранее Life.ru сообщал, что в Елизаветграде Кировоградской области взрывы гремели около шести часов подряд. После прилётов были видны густые клубы чёрного дыма. По данным военкоров, Военно-воздушные силы России подняли в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3.
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