На Украине снизили мощность двух ТЭС и просят Польшу о помощи после ночных атак
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На Украине из-за серии взрывов были остановлены энергоблоки Бурштынской и Добротворской ТЭС. О ситуации сообщил в соцсетях украинский министр энергетики Денис Шмыгаль.
По его словам, персонал провёл разгрузку блоков ТЭС. Для компенсации дефицита диспетчер «Укрэнерго» активировал запрос на аварийную помощь к Польше.
Министр также сообщил, что по всей территории страны введены 4,5-5 очередей аварийных отключений электроэнергии, а в восточных и северных областях действуют специальные графики веерных отключений.
Ранее Life.ru сообщал, что в Елизаветграде Кировоградской области взрывы гремели около шести часов подряд. Местные жители также рассказывали, что на местах, где стоят объекты энергетики, после прилётов были видны густые клубы чёрного дыма.
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