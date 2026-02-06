На Украине в городе Елизаветграде Кировоградской области прогремел очередной взрыв, с сегодняшнего утра это не первый инцидент. О случившемся сообщает киевское издание «Общественное. Новости».

По словам жителей, город сотрясается от взрывов, видны небольшие клубы дыма в местах расположения объектов инфраструктур. Воздушная тревога звучит в населённом пункте уже шесть часов подряд.

Ранее сообщалось, что обстрелы привели к критическим повреждениям Дарницкой ТЭЦ в Киеве, из-за чего её восстановление займёт продолжительное время. Информацию подтвердил Станислав Игнатьев, возглавляющий Совет Украинской ассоциации возобновляемой энергетики. Он также упомянул, что ранее была уничтожена ТЭЦ-6 на Троещине.