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Опубликовано 6 февраля, 08:39
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Украинский Елизаветград сотрясает череда взрывов уже 6 часов

Обложка © ТАСС / Вадим Савицкий

Обложка © ТАСС / Вадим Савицкий

На Украине в городе Елизаветграде Кировоградской области прогремел очередной взрыв, с сегодняшнего утра это не первый инцидент. О случившемся сообщает киевское издание «Общественное. Новости».

По словам жителей, город сотрясается от взрывов, видны небольшие клубы дыма в местах расположения объектов инфраструктур. Воздушная тревога звучит в населённом пункте уже шесть часов подряд.

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Ранее сообщалось, что обстрелы привели к критическим повреждениям Дарницкой ТЭЦ в Киеве, из-за чего её восстановление займёт продолжительное время. Информацию подтвердил Станислав Игнатьев, возглавляющий Совет Украинской ассоциации возобновляемой энергетики. Он также упомянул, что ранее была уничтожена ТЭЦ-6 на Троещине.

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Татьяна Миссуми
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