Мэр Харькова Игорь Терехов призвал журналистов воздержаться от вопросов и комментариев относительно ТЭЦ-5, ссылаясь на «тяжелые разрушения». Он сообщил, что после недавних взрывов на энергетических объектах в городе наблюдаются значительные повреждения, что привело к ухудшению ситуации с электроснабжением.

В результате, по словам Терехова, были остановлены метрополитен и большая часть наземного электротранспорта. Он подчеркнул, что проблемы энергетиков усугубились, и категорически отказался обсуждать ситуацию с ТЭЦ-5.

«Очень прошу вас не комментировать сегодняшнюю ситуацию по ТЭЦ-5», — сказал мэр в разговоре с журналистами.

ТЭЦ-5 — одна из самых больших на Украине, находится всего в полукилометре к западу от Харькова.

Ранее сообщалось, что в результате вчерашних обстрелов Дарницкая ТЭЦ в Киеве получила критические повреждения, что потребует длительного времени на восстановление. Также была уничтожена ТЭЦ-6. Разрушение этих теплоэлектроцентралей стало серьёзным потрясением для Киева, поскольку Дарницкая ТЭЦ является одним из основных поставщиков электроэнергии и тепла для левобережной части города.