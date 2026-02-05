Власти Киева утвердили план действий на случай затяжного блэкаута

Власти Киева разработали план на случай продолжительного отключения электроэнергии в столице. Согласно сообщению Киевской городской государственной администрации (КГГА), этот план предусматривает информирование жителей через громкоговорители и обеспечение их питьевой водой.

В случае длительного блэкаута городские службы будут оценивать ситуацию, определять зоны для ремонта, разворачивать пункты обогрева, доставлять питьевую и техническую воду, а также оказывать психологическую помощь.

Киевские власти сообщили, что разработанный план действий при отключениях электроэнергии является частью общего городского плана реагирования на чрезвычайные ситуации. Они также упомянули о существовании плана эвакуации, предусматривающего перемещение жителей в пределах города, но подчеркнули, что его активация в настоящее время не рассматривается.

С конца 2025 года Киев и область испытывают серьезные перебои с электричеством из-за повреждений энергетической инфраструктуры. В январе жителям рекомендовали по возможности временно покинуть столицу и запастись всем необходимым из-за проблем с отоплением и электричеством. Эксперт Станислав Игнатьев отметил, что разрушение ТЭЦ-6 и серьёзные повреждения Дарницкой ТЭЦ, ключевого объекта для левобережья, нанесли значительный ущерб энергоснабжению Киева.

Ранее в Киеве была зафиксирована серия возгораний трансформаторов, пострадали как минимум четыре района. По данным местных СМИ, причиной могла стать перегрузка сетей и перепады напряжения после повторного подключения к электросети. В соцсетях публикуются видео с пожарами и искрением оборудования.