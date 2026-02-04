Две ТЭЦ в Киеве оказались в критическом состоянии после ударов России

Вчерашние обстрелы привели к критическим повреждениям Дарницкой ТЭЦ в Киеве, из-за чего её восстановление займёт продолжительное время, сообщил Станислав Игнатьев, возглавляющий Совет Украинской ассоциации возобновляемой энергетики. Он также упомянул, что ранее была уничтожена ТЭЦ-6 на Троещине.

Игнатьев подчеркнул, что для Киева разрушение ТЭЦ-6 и серьёзные повреждения Дарницкой теплоэлектроцентрали, которая является одним из основных поставщиков электроэнергии и тепла для левобережья города, стали значительным потрясением. По его словам, станция получила настолько серьёзные повреждения, что фактически прекратила свою работу на долгий период.

«ТЭЦ-6 и Дарницкая ТЭЦ получили критические повреждения и выведены из эксплуатации надолго», — отметил Игнатьев.

Он также сообщил, что сейчас по всей стране творится настоящий кошмар с электричеством – его катастрофически не хватает, и быстро решить эту проблему ни импортом, ни запасами не получится. К тому же, от ТЭЦ зависит не только свет, но и тепло в домах. Для Киева в феврале Игнатьев предвидит очень мрачную картину: всего 4-6 часов электричества в сутки.

Напомним, в ночь на 3 февраля после истечения срока действия «энергетического перемирия» ВС РФ нанесли очередной удар по целям на Украине. Были задействованы более ста беспилотников «Герань», а также десятки крылатых и баллистических ракет, включая «Циркон», «Искандер-М», Х-22 и снаряды РСЗО «Торнадо-С». Воздушная тревога была объявлена на большей части страны. В частности, сообщалось о взрывах в Киеве.