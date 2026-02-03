ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 февраля, 04:57

ВС РФ нанесли массированный удар по военным объектам Украины

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

В ночь на вторник был нанесён массированный удар по военной инфраструктуре Украины. В атаке были задействованы более ста беспилотников «Герань», а также десятки крылатых и баллистических ракет, включая «Циркон», «Искандер-М», Х-22 и снаряды РСЗО «Торнадо-С». Воздушная тревога была объявлена на большей части страны.

Больше 30 боевиков из Колумбии присоединятся к ВСУ в феврале
Больше 30 боевиков из Колумбии присоединятся к ВСУ в феврале

Ранее Life.ru писал, что российские оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» нанесли удары по позициям украинских зенитных систем С-300 и реактивных систем HIMARS. Цели были уничтожены в Харьковской и Днепропетровской областях.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar