ВС РФ нанесли массированный удар по военным объектам Украины

В ночь на вторник был нанесён массированный удар по военной инфраструктуре Украины. В атаке были задействованы более ста беспилотников «Герань», а также десятки крылатых и баллистических ракет, включая «Циркон», «Искандер-М», Х-22 и снаряды РСЗО «Торнадо-С». Воздушная тревога была объявлена на большей части страны.