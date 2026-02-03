ВС РФ нанесли массированный удар по военным объектам Украины
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В ночь на вторник был нанесён массированный удар по военной инфраструктуре Украины. В атаке были задействованы более ста беспилотников «Герань», а также десятки крылатых и баллистических ракет, включая «Циркон», «Искандер-М», Х-22 и снаряды РСЗО «Торнадо-С». Воздушная тревога была объявлена на большей части страны.
Ранее Life.ru писал, что российские оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» нанесли удары по позициям украинских зенитных систем С-300 и реактивных систем HIMARS. Цели были уничтожены в Харьковской и Днепропетровской областях.
Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.