ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 февраля, 14:18
12876

«Искандер-М» сжёг пусковые установки С-300 и HIMARS ВСУ в зоне СВО

РСЗО HIMARS. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karlis Dambrans

РСЗО HIMARS. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karlis Dambrans

Российские оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» нанесли удары по позициям украинских зенитных систем С-300 и реактивных систем HIMARS. Цели были уничтожены в Харьковской и Днепропетровской областях, сообщили в Минобороны России, опубликовав данные объективного контроля.

Уничтожение РСЗО HIMARS и С-300 ВСУ в зоне СВО. Видео © Telegram / Минобороны России

Удар по ЗРК С-300 был нанесён в районе населённого пункта Вольнянск. В результате, по заявлению военного ведомства, поражены радиолокационная станция, машина управления и три пусковые установки вместе с расчётом. Пусковая установка HIMARS и до десяти военнослужащих ВСУ были уничтожены «Искандером» в районе Володаровки в Харьковской области.

Технику противника выявили с помощью дрона-разведчика. На опубликованных военным ведомством кадрах видны длительные очаги возгорания, вероятно вызванные детонацией боекомплекта.

Российский «Искандер» испепелил Patriot под Днепропетровском — видео
Российский «Искандер» испепелил Patriot под Днепропетровском — видео

Ранее сообщалось, что для усиления обороны на Сумском направлении была переброшена бригада ВСУ. По данным российских источников, это подразделение было переформировано из 27-й реактивной артиллерийской бригады после того, как та утратила все свои реактивные установки HIMARS. Для пополнения арсенала бригады предпринимались попытки оснастить её украинскими самоходными артиллерийскими установками «Богдана». Такая переброска и переформирование могут указывать на попытку украинского командования закрыть брешь в артиллерийских возможностях на одном из ключевых участков фронта после потерь в высокотехнологичных системах.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Военная техника
  • Политика
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar