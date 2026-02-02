«Искандер-М» сжёг пусковые установки С-300 и HIMARS ВСУ в зоне СВО
РСЗО HIMARS. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karlis Dambrans
Российские оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» нанесли удары по позициям украинских зенитных систем С-300 и реактивных систем HIMARS. Цели были уничтожены в Харьковской и Днепропетровской областях, сообщили в Минобороны России, опубликовав данные объективного контроля.
Уничтожение РСЗО HIMARS и С-300 ВСУ в зоне СВО. Видео © Telegram / Минобороны России
Удар по ЗРК С-300 был нанесён в районе населённого пункта Вольнянск. В результате, по заявлению военного ведомства, поражены радиолокационная станция, машина управления и три пусковые установки вместе с расчётом. Пусковая установка HIMARS и до десяти военнослужащих ВСУ были уничтожены «Искандером» в районе Володаровки в Харьковской области.
Технику противника выявили с помощью дрона-разведчика. На опубликованных военным ведомством кадрах видны длительные очаги возгорания, вероятно вызванные детонацией боекомплекта.
Ранее сообщалось, что для усиления обороны на Сумском направлении была переброшена бригада ВСУ. По данным российских источников, это подразделение было переформировано из 27-й реактивной артиллерийской бригады после того, как та утратила все свои реактивные установки HIMARS. Для пополнения арсенала бригады предпринимались попытки оснастить её украинскими самоходными артиллерийскими установками «Богдана». Такая переброска и переформирование могут указывать на попытку украинского командования закрыть брешь в артиллерийских возможностях на одном из ключевых участков фронта после потерь в высокотехнологичных системах.
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