«Искандер-М» сжёг пусковые установки С-300 и HIMARS ВСУ в зоне СВО

Удар по ЗРК С-300 был нанесён в районе населённого пункта Вольнянск. В результате, по заявлению военного ведомства, поражены радиолокационная станция, машина управления и три пусковые установки вместе с расчётом. Пусковая установка HIMARS и до десяти военнослужащих ВСУ были уничтожены «Искандером» в районе Володаровки в Харьковской области.

Ранее сообщалось, что для усиления обороны на Сумском направлении была переброшена бригада ВСУ. По данным российских источников, это подразделение было переформировано из 27-й реактивной артиллерийской бригады после того, как та утратила все свои реактивные установки HIMARS. Для пополнения арсенала бригады предпринимались попытки оснастить её украинскими самоходными артиллерийскими установками «Богдана». Такая переброска и переформирование могут указывать на попытку украинского командования закрыть брешь в артиллерийских возможностях на одном из ключевых участков фронта после потерь в высокотехнологичных системах.