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Опубликовано 20 января, 07:14
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Российский «Искандер» испепелил Patriot под Днепропетровском — видео

Комплекс «Искандер-М» поразил дивизион ЗРК Patriot в Днепропетровской области

Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-М» нанёс удар по позиции зенитного ракетного комплекса (ЗРК) MIM-104 Patriot Вооружённых сил Украины в Днепропетровской области. Соответствующее видео опубликовал проект «Изнанка».

«Искандер» накрыл дивизион американских Patriot и попал на видео. Видео @ «Изнанка»

Удар был нанесён в районе населённого пункта Шевченко Днепропетровской области. В результате попадания были уничтожены ключевые элементы зенитного дивизиона: многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65, машина боевого управления и дизель-генераторная установка.

«Кадры ОК поражения позиции ЗРК Patriot ВСУ с применением «Искандер-М» в районе н.п. Шевченко Днепропетровской области», — говорится в сообщении.

Украинское подразделение было развёрнуто в компактной конфигурации. Это упростило задачу по его поражению. Пусковая установка Patriot при этом не пострадала, однако вывод из строя радара и командного пункта делает боевую единицу неспособной к выполнению задач. Официальных комментариев от Министерства обороны России или представителей ВСУ на данный момент не поступало.

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Ранее сообщалось, что российская баллистическая ракета «Орешник» до сих пор применялась только с учебными боевыми частями, и её реальные возможности пока не демонстрировались в полной мере. Ракетный комплекс обладает способностью нести как обычные, так и специальные боевые блоки. В случае оснащения ракеты штатной фугасной боевой частью, соответствующей нормам международного гуманитарного права, её поражающий эффект будет значительно выше.

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Обложка @ «Изнанка»

Наталья Афонина
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