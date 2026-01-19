«Ударов будет ещё больше»: Украину предупредили о сокрушительной мощи «Орешника»

Российская баллистическая ракета «Орешник» до сих пор применялась лишь с учебной боевой частью, а её реальный потенциал ещё не раскрыт в полной мере, заявил доктор социологических наук Александр Артамонов. По его словам, система способна нести как конвенциональные, так и ядерные боеголовки.

При использовании полноценной боевой части с обычным взрывчатым веществом, разрешённым Женевской конвенцией, разрушения будут намного масштабнее, отметил военный эксперт. Он привёл в пример удар по «Южмашу», после которого площадь в два квадратных километра оказалась в руинах, хотя тогда применялась учебная часть.

В случае же оснащения ракеты ядерной боеголовкой последствия будут несопоставимы с обычным боеприпасом. Если после взрывов в Хиросиме и Нагасаки некоторые кирпичные стены в двух-трёх сотнях метров от эпицентра устояли, то удар «Орешника» с ядерным зарядом не оставит ничего. При этом российские ракеты отличаются высокой точностью поражения.

«Владимир Владимирович [Путин] ещё в октябре сказал, что мы пришли к серийному производству «Орешника» и его массовой поставке в войска. А это означает, что ударов будет ещё больше», — заявил собеседник NEWS.ru.