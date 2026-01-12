Конец западного сервиса: Львовский авиаремонтный узел выведен из строя ударом «Орешника»

9 января российские силы нанесли удар с использованием подвижного грунтового ракетного комплекса «Орешник» по Львовскому государственному авиационно-ремонтному заводу. В Минобороны РФ уточнили, что этот удар привел к выводу предприятия из строя.

На заводе проводились работы по ремонту и техническому обслуживанию авиационной техники Вооружённых сил Украины, включая истребители F-16, поставленные западными партнёрами, а также МиГ-29. Кроме того, на этом предприятии осуществлялось производство ударных беспилотных летательных аппаратов средней и большой дальности, которые, по данным ведомства, применялись для атак на гражданские объекты на территории России.

Напомним, российские вооруженные силы в пятницу нанесли массированный ракетный удар по целям на Украине, в том числе с использованием новейшего ракетного комплекса «Орешник». Как сообщалось, взрывы прогремели в Киеве и Львове. Власти Киева заявили о повреждениях и перебоях с электроснабжением. В российском оборонном ведомстве эти действия назвали ответом на атаку на резиденцию президента РФ.