В Госдуме назвали удар «Орешника» «цветочками» и пообещали «ягодки»
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Серьёзнейший ущерб военно-промышленному комплексу Украины нанесла массированная атака ВС РФ сегодня ночью 9 января. Об этом NEWS.ru сообщил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
«Жёсткий и тяжелейший удар нанесли наши войска по объектам Украины, потому что использовалось серьёзное оружие с серьёзным тротиловым эквивалентом. Не ядерное, естественно, но оно точно поразило цели. Например, газохранилища во Львовской области», — заявил Колесник.
Парламентарий подчеркнул, что действия российской стороны не направлены против гражданского населения Украины, поскольку такие методы, по его словам, России не свойственны. Речь, как отметил Колесник, идёт именно о масштабном уроне объектам военно-промышленного комплекса. Он уточнил, что под удар попали предприятия, которые действительно являются критически важными и обеспечивают функционирование ВПК Украины. По словам депутата, именно эти объекты стали целями массированной атаки ВС РФ.
В разговоре с «Лентой.ру» Колесник назвал удар «Орешника» «цветочками» и пообещал «ягодки».
«Удар был действительно тяжёлый, но ещё не страшный. То есть это ещё цветочки, а ягодки будут впереди», — сказал парламентарий.
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по критически важным объектам на территории Украины. Атака стала ответом на террористические действия киевского режима против резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря 2025 года. После взрывов в Киеве здание Верховной рады осталось без отопления и водоснабжения.
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