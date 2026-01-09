В Госдуме назвали удар «Орешника» «цветочками» и пообещали «ягодки»

Серьёзнейший ущерб военно-промышленному комплексу Украины нанесла массированная атака ВС РФ сегодня ночью 9 января. Об этом NEWS.ru сообщил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Жёсткий и тяжелейший удар нанесли наши войска по объектам Украины, потому что использовалось серьёзное оружие с серьёзным тротиловым эквивалентом. Не ядерное, естественно, но оно точно поразило цели. Например, газохранилища во Львовской области», — заявил Колесник.

Парламентарий подчеркнул, что действия российской стороны не направлены против гражданского населения Украины, поскольку такие методы, по его словам, России не свойственны. Речь, как отметил Колесник, идёт именно о масштабном уроне объектам военно-промышленного комплекса. Он уточнил, что под удар попали предприятия, которые действительно являются критически важными и обеспечивают функционирование ВПК Украины. По словам депутата, именно эти объекты стали целями массированной атаки ВС РФ.

В разговоре с «Лентой.ру» Колесник назвал удар «Орешника» «цветочками» и пообещал «ягодки».

«Удар был действительно тяжёлый, но ещё не страшный. То есть это ещё цветочки, а ягодки будут впереди», — сказал парламентарий.