Появилось новое видео удара «Орешника» по целям во Львовской области

В Сети появилось новое видео удара ракетным комплексом «Орешник» по объектам ВСУ во Львовской области. Кадры публикует издание «Страна».

Удар «Орешником» по целям во Львовской области. Видео © «Страна»

На записи видны сильные вспышки в небе и слышен звук ударов. Ранее военкор Александр Коц заявил, что целью «Орешника» во Львовской области стало Бильче-Волыцко-Угерское хранилище, чья ёмкость превышает 50% от всех мощностей Украины.

Напомним, Минобороны утром 9 января сообщило, что в ответ на террористическую атаку киевского режима на резиденцию президента России в Новгородской области 29 декабря, ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности с наземных и морских носителей, включая комплекс «Орешник», а также ударными БПЛА по критически важным объектам на территории Украины. Все цели достигнуты: уничтожены производства дронов, применявшихся при теракте, и объекты энергетической инфраструктуры, обслуживающие украинский ВПК. Любые террористические действия преступного киевского режима и впредь будут получать неизбежный и решительный ответ.

Это второе известно применение комплекса «Орешник». Впервые его использовали 21 ноября 2024 года для удара по крупному оборонному предприятию — «Южному машиностроительному заводу» («Южмаш») в Днепропетровске.