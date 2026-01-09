Момент мощной ракетной атаки во Львовской области попал на видео

Сегодня ночью Львовская область подверглась массированной ракетной атаке, вызвавшей серию взрывов. Очевидцы сообщают о ярких вспышках, за которыми последовала целая цепь детонаций. Мощность ударов была настолько значительной, что взрывная волна ощущалась и в прилегающих регионах Украины.

Момент мощной ракетной атаки во Львовской области. Видео © Telegram / SHOT

Аналитики и местные источники отмечают явное сходство характера этой атаки с предыдущими инцидентами, в частности, с ударом, который был ранее охарактеризован как применение ракетного комплекса «Орешник». На данный момент официальные структуры не предоставили подробностей о типе примененного вооружения и возможных целях. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Напомним, на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. По информации местных СМИ, взрывы звучат в Киеве и Львове.