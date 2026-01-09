Армия России в ответ на атаку Киева на резиденцию Путина ударила «Орешником» по объектам Украины
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Российское военное ведомство проинформировало о нанесении Вооружёнными силами России массированного удара высокоточным оружием большой дальности по критически важным объектам на территории Украины.
Сообщается, что данный удар стал ответом на террористическую атаку киевского режима, направленную против резиденции президента РФ Владимира Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря 2025 года. В заявлении Минобороны говорится, что в операции применялся, в частности, подвижный грунтовый ракетный комплекс средней дальности «Орешник», а также ударные БПЛА. В ведомстве констатировали достижение целей: поражение объектов производства беспилотных летательных аппаратов, использованных в ходе атаки, и энергетической инфраструктуры, обслуживающей военно-промышленный комплекс Украины.
Напомним, 29 декабря дроны ВСУ пытались атаковать резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Как рассказал глава МИД России Сергей Лавров, Киев использовал 91 дрон, но все были сбиты. Президент США Дональд Трамп был шокирован атакой. После неё Путин заявил Трампу о пересмотре позиции РФ по Украине. Позже в МО РФ раскрыли детали о налёте украинских БПЛА. ЦРУ же не подтвердило данные об атаке.
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