ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 декабря 2025, 16:35
20840

Путин заявил Трампу о пересмотре позиции РФ по Украине после атаки БПЛА на резиденцию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Photo Agency

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Photo Agency

Россия пересмотрит позицию по урегулированию конфликта на Украине после попытки Киева атаковать резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. Об этом российский лидер заявил в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

«Естественно, по целому ряду достигнутых на предыдущем этапе договоренностей и наметившихся развязок позиция России будет пересмотрена. Об этом было заявлено очень чётко», — сказал на брифинге помощник президента по внешнеполитической деятельности Юрий Ушаков.

Он добавил, что США должны отнестись с пониманием отнестись к этому, ведь Россия не может поступить иначе.

Также, по его словам, Путин подчеркнул намерение России и дальше плотно работать с партнёрами из США по поиску путей достижения мира.

Лавров: Время и цели ответного удара РФ за атаку на госрезиденцию Путина уже определены
Лавров: Время и цели ответного удара РФ за атаку на госрезиденцию Путина уже определены

Напомним, сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ночь на понедельник Киев попытался атаковать государственную резиденцию Путина в Новгородской области. Силы ПВО сбили 91 украинский дрон. Пострадавших и повреждений нет. Лавров также заявил о пересмотре позиции РФ после атаки ВСУ на резиденцию.

Главные темы, формирующие повестку, — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Путин
  • Дональд Трамп
  • США
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar