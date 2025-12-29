Путин заявил Трампу о пересмотре позиции РФ по Украине после атаки БПЛА на резиденцию

Россия пересмотрит позицию по урегулированию конфликта на Украине после попытки Киева атаковать резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. Об этом российский лидер заявил в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

«Естественно, по целому ряду достигнутых на предыдущем этапе договоренностей и наметившихся развязок позиция России будет пересмотрена. Об этом было заявлено очень чётко», — сказал на брифинге помощник президента по внешнеполитической деятельности Юрий Ушаков.

Он добавил, что США должны отнестись с пониманием отнестись к этому, ведь Россия не может поступить иначе.

Также, по его словам, Путин подчеркнул намерение России и дальше плотно работать с партнёрами из США по поиску путей достижения мира.