ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 января, 00:48

WSJ: ЦРУ не подтвердило данные об атаке дронов ВСУ на резиденцию Путина

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Представители ЦРУ якобы не подтвердили информацию об атаке украинской армии с использованием беспилотников на государственную резиденцию президента России в Новгородской области. Об этом заявило издание Wall Street Journal.

«Этот вывод подтверждается оценкой ЦРУ, которое установило, что попыток нападения на Путина не было», — пишет газета, ссылаясь на источник в американской администрации, якобы знакомый с данными разведки.

Более подробных деталей об источнике информации нет. Также пока нет официальных заявлений американских спецслужб.

Спланированный удар, обломки и карта полётов: Раскрыты новые детали отражения атаки БПЛА на резиденцию Путина
Спланированный удар, обломки и карта полётов: Раскрыты новые детали отражения атаки БПЛА на резиденцию Путина

Напомним, в ночь на 29 декабря ВСУ пытались нанести массовый удар дронами по резиденции Владимира Путина в Новгородской области. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Путиным заявил, что инцидент его шокировал. Американский лидер добавил: «Слава богу, мы не дали Украине «Томагавки». Путин сообщил, что после этого инцидента позиция Москвы по мирному урегулированию конфликта на Украине будет пересмотрена.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Украина
  • США
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar