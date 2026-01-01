WSJ: ЦРУ не подтвердило данные об атаке дронов ВСУ на резиденцию Путина

Представители ЦРУ якобы не подтвердили информацию об атаке украинской армии с использованием беспилотников на государственную резиденцию президента России в Новгородской области. Об этом заявило издание Wall Street Journal.

«Этот вывод подтверждается оценкой ЦРУ, которое установило, что попыток нападения на Путина не было», — пишет газета, ссылаясь на источник в американской администрации, якобы знакомый с данными разведки.

Более подробных деталей об источнике информации нет. Также пока нет официальных заявлений американских спецслужб.