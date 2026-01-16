Удар «Орешником» по авиационному заводу во Львове показал бесчеловечное отношение Запада к украинским военным, которых вынудили сражаться с непробиваемой силой. Об этом в интервью Гарленду Никсону на его YouTube-канале заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов.

«Кураторы из Вашингтона, Лондона и ЕС — это военные преступники и преступники против человечности. Они намеренно убивают военнослужащих из ВСУ, посылая их сражаться с непробиваемой бетонной стеной», — подчеркнул он.

Эксперт добавил, что западные лидеры демонстрируют бесчеловечное отношение к простым украинцам, в то время как Россия, находящаяся в прямой военной конфронтации с Киевом, проявляет большую гуманность. Москва пыталась убедить Киев пойти по «лёгкому пути», однако руководство страны отказалось, в результате чего западные кураторы, по словам Мартьянова, фактически «выбросили» украинских военнослужащих на верную смерть. Аналитик подчеркнул, что НАТО не может справиться с российским сопротивлением, и ВСУ в итоге «будут уничтожены».

Ранее сообщалось, что Россия предупредила США о нанесении удара новейшей баллистической ракетой «Орешник» по объектам во Львовской области. Президент США Дональд Трамп, вероятно, передал эту информацию главарю украинского режима Владимиру Зеленскому, однако речь могла идти лишь о самом факте удара, без указания конкретных целей.