Минобороны РФ отчиталось о поражении «Орешником» готовых БПЛА и их производственной базы

Министерство обороны РФ раскрыло новые детали о нанесении удара 9 января силами Вооружённых сил России. Согласно заявлению ведомства, для атаки по целям на Украине использовался ПГРК «Орешник», который вывел из строя производственные мощности и складские зоны, где находились завершенные образцы беспилотников. В отчёте также указывалось на повреждение заводского аэродрома.

«Ударом ПГРК «Орешник» поражены производственные цеха, складские помещения с готовой продукцией (БПЛА), а также инфраструктура заводского аэродрома», — заявили в МО.

Напомним, российские вооруженные силы в пятницу нанесли массированный ракетный удар по целям на Украине, в том числе с использованием новейшего ракетного комплекса «Орешник». Как сообщалось, взрывы прогремели в Киеве и Львове. Власти Киева заявили о повреждениях и перебоях с электроснабжением. В российском оборонном ведомстве эти действия назвали ответом на атаку на резиденцию президента РФ.