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Регион
Опубликовано 15 января, 12:32
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США заранее предупредили Украину об ударе «Орешника», полагает военный эксперт

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Россия заранее предупредила США о нанесении удара новейшей баллистической ракетой «Орешник» по объектам во Львовской области, а президент Дональд Трамп, вероятно, передал эту информацию Владимиру Зеленскому. Об этом заявил военный эксперт, ветеран боевых действий Олег Шаландин.

«Трамп, скорее всего, передал Зеленскому информацию о том, что будет нанесён удар. Но я думаю, что мы говорили просто об ударе, а не о конкретных целях, которые мы поразим. И поэтому Трамп лишь сказал: «Берегитесь», — полагает собеседник «Царьграда».

«Орешник» или дипломатия: Украина вступила в опасный этап
«Орешник» или дипломатия: Украина вступила в опасный этап

Напомним, Армия России в ответ на атаку Киева на резиденцию Владимира Путина ударила «Орешником» по объектам Украины во Львовской области. В результате львовский авиаремонтный узел был выведен из строя. Владимир Зеленский подтвердил удар «Орешником». В свою очередь Еврокомиссия сочла удар «Орешником» предупреждением для ЕС и США, а генсек НАТО увидел в атаке сигнал альянсу.

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Борис Эльфанд
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