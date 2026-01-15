США заранее предупредили Украину об ударе «Орешника», полагает военный эксперт
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Россия заранее предупредила США о нанесении удара новейшей баллистической ракетой «Орешник» по объектам во Львовской области, а президент Дональд Трамп, вероятно, передал эту информацию Владимиру Зеленскому. Об этом заявил военный эксперт, ветеран боевых действий Олег Шаландин.
«Трамп, скорее всего, передал Зеленскому информацию о том, что будет нанесён удар. Но я думаю, что мы говорили просто об ударе, а не о конкретных целях, которые мы поразим. И поэтому Трамп лишь сказал: «Берегитесь», — полагает собеседник «Царьграда».
Напомним, Армия России в ответ на атаку Киева на резиденцию Владимира Путина ударила «Орешником» по объектам Украины во Львовской области. В результате львовский авиаремонтный узел был выведен из строя. Владимир Зеленский подтвердил удар «Орешником». В свою очередь Еврокомиссия сочла удар «Орешником» предупреждением для ЕС и США, а генсек НАТО увидел в атаке сигнал альянсу.
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