Владимир Зеленский подтвердил масштабную воздушную атаку ВС РФ по целям на Украине, в том числе удар «Орешником». По его словам, всего было использовано более 240 беспилотников и несколько десятков крылатых и баллистических ракет.

«В общей сложности за эту ночь было 242 дрона, только баллистических ракет 13, одна баллистическая ракета средней дальности «Орешник», а также 22 крылатые ракеты», — отметил главарь киевского режима.

Напомним, утром 9 января Министерство обороны России заявило о нанесении удара по объектам на Украине в ответ на атаку резиденции президента РФ Владимира Путина в Новгородской области 29 декабря. По заявлению оборонного ведомства, все цели были поражены. В результате ударов были уничтожены производства беспилотников, а также объекты энергетической инфраструктуры, обслуживающие украинский ВПК.