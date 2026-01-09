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Опубликовано 9 января, 09:20
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Зеленский подтвердил удар «Орешником» по целям на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak

Владимир Зеленский подтвердил масштабную воздушную атаку ВС РФ по целям на Украине, в том числе удар «Орешником». По его словам, всего было использовано более 240 беспилотников и несколько десятков крылатых и баллистических ракет.

«В общей сложности за эту ночь было 242 дрона, только баллистических ракет 13, одна баллистическая ракета средней дальности «Орешник», а также 22 крылатые ракеты», — отметил главарь киевского режима.

Появилось новое видео удара «Орешника» по целям во Львовской области
Появилось новое видео удара «Орешника» по целям во Львовской области

Напомним, утром 9 января Министерство обороны России заявило о нанесении удара по объектам на Украине в ответ на атаку резиденции президента РФ Владимира Путина в Новгородской области 29 декабря. По заявлению оборонного ведомства, все цели были поражены. В результате ударов были уничтожены производства беспилотников, а также объекты энергетической инфраструктуры, обслуживающие украинский ВПК.

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Александра Мышляева
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