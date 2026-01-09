Еврокомиссия назвала удар «Орешником» по Украине предупреждением для ЕС и США
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Европа рассматривает удар российской ракетой «Орешник» по целям Украине как предупреждение для ЕС и США. Тем не менее она намерена продолжать оказывать военную помощь Киеву. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе.
Представитель Еврокомиссии отметила, что удар «Орешником» якобы является «сигналом о возможности дальнейшей эскалации конфликта». При этом Брюссель подтвердил намерение продолжать поставки вооружений и военной техники Украине, а также готовиться к новым действиям совместно с партнёрами по коалиции.
Ранее в Раде заявили, что удар «Орешником» является предупреждением для лиц на Западе, которые ратуют за ввод войск на Украину.
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по критически важным объектам на территории Украины. В ведомстве уточнили, что этот удар стал ответной мерой на террористическую атаку киевского режима, направленную против резиденции президента РФ Владимира Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря 2025 года. В Сети появилось видео удара ракетным комплексом «Орешник» по объектам ВСУ во Львовской области.
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