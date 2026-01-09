Еврокомиссия назвала удар «Орешником» по Украине предупреждением для ЕС и США

Европа рассматривает удар российской ракетой «Орешник» по целям Украине как предупреждение для ЕС и США. Тем не менее она намерена продолжать оказывать военную помощь Киеву. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе.

Представитель Еврокомиссии отметила, что удар «Орешником» якобы является «сигналом о возможности дальнейшей эскалации конфликта». При этом Брюссель подтвердил намерение продолжать поставки вооружений и военной техники Украине, а также готовиться к новым действиям совместно с партнёрами по коалиции.

Ранее в Раде заявили, что удар «Орешником» является предупреждением для лиц на Западе, которые ратуют за ввод войск на Украину.