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Регион
Опубликовано 9 января, 11:59
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Еврокомиссия назвала удар «Орешником» по Украине предупреждением для ЕС и США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HJBC

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HJBC

Европа рассматривает удар российской ракетой «Орешник» по целям Украине как предупреждение для ЕС и США. Тем не менее она намерена продолжать оказывать военную помощь Киеву. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе.

Представитель Еврокомиссии отметила, что удар «Орешником» якобы является «сигналом о возможности дальнейшей эскалации конфликта». При этом Брюссель подтвердил намерение продолжать поставки вооружений и военной техники Украине, а также готовиться к новым действиям совместно с партнёрами по коалиции.

Ранее в Раде заявили, что удар «Орешником» является предупреждением для лиц на Западе, которые ратуют за ввод войск на Украину.

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Ранее сообщалось, что Вооружённые силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по критически важным объектам на территории Украины. В ведомстве уточнили, что этот удар стал ответной мерой на террористическую атаку киевского режима, направленную против резиденции президента РФ Владимира Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря 2025 года. В Сети появилось видео удара ракетным комплексом «Орешник» по объектам ВСУ во Львовской области.

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Милена Скрипальщикова
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