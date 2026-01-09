Киев в темноте, Запад в шоке: после удара «Орешника» Зеленский умоляет о ПВО, а Сибига бежит в ООН Оглавление «Орешник», поджаривший Львов Всё ради Европы: реакция Украины Выключение света в Киеве: минус три ТЭЦ В ночь на 9 января 2026 года Армия России нанесла массированный удар по объектам на Украине, в том числе новейшим «Орешником». Куда прилетела ракета и как на это отреагировали в Киеве — в материале Life.ru. 20983 20983 Удар «Орешником» по Львову — предупреждение Западу о красной линии. Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Российские войска во второй раз в своей истории применили баллистическую ракету средней дальности «Орешник». Атакован был объект во Львовской области. Также в минувшую ночь удары были по целям в Киеве, но в столице применялись БПЛА и другие типы ракет.

«Орешник», поджаривший Львов

В Посольстве США на Украине оказались правы. Дипломаты предупреждали, что Россия готовит серьёзную воздушную атаку. Украинские ресурсы и лично Владимир Зеленский говорили об угрозе удара «Орешником». Так и случилось. В Министерстве обороны Российской Федерации подтвердили, что именно эта ракета атаковала украинские объекты.

— Вооружёнными силами России нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижным грунтовым ракетным комплексом средней дальности «Орешник», — заявили в оборонном ведомстве.

ВС РФ нанесли мощный комбинированный удар по Львовской и Киевской областям. В атаке по энергетической и военной инфраструктуре участвовали крылатые ракеты «Калибр», а также БПЛА «Герань» и, предположительно, БРСД «Орешник». Видео © Telegram / SHOT

В Минобороны не назвали, куда прилетела ракета, но объективный контроль говорит о поражении целей во Львовской области.

— Целью «Орешника», судя по кадрам из Львова, стало месторождение в Стрые, а также Бильче-Волыцко-Угерское подземное газовое хранилище. Оно имеет проектную ёмкость 17,05 млрд куб. м, а это более 50% от общей мощности всех хранилищ Украины, — пишет военный корреспондент Александр Коц.

Возможно, «Орешник» был без взрывчатки, но в дело вступает физика. Массы и скорости ракеты хватит, чтобы нанести серьёзный урон. Стоит отметить, что у «Орешника» может быть ядерная боевая часть.

— При скорости выше 5–6 Махов запас энергии в железяке больше, чем запас энергии во взрывчатке, которую можно засунуть в эту БЧ <…> Поэтому теряется смысл использовать взрывчатку плюс упрощается создание боевой части, — объяснил автор канала «Русский инженер» Алексей Васильев.

Видео © Telegram / SHOT

Всё ради Европы: реакция Украины

Украинское политическое и военное руководство подтвердило, что на подконтрольную им территорию прилетел «Орешник». Владимир Зеленский использовал атаку как очередной повод сказать «дайте».

— Сегодняшний удар максимально громко напоминает всем нашим партнёрам, что поддержка ПВО для Украины — это постоянный приоритет. Нельзя потерять ни дня в поставках, в производстве, в договорённостях, — заявил главарь киевского режима.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига побежал жаловаться на Россию в ООН. Он просит срочно собраться организацию и утверждает, что удар по объекту во Львовской области — угроза для всей Европы.

— Такой удар вблизи границы ЕС и НАТО представляет серьёзную угрозу безопасности европейского континента и является испытанием для трансатлантического сообщества. Мы требуем решительных мер в ответ на безрассудные действия России, — считает глава украинского МИД.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* также считает, что «Орешник» во Львовской области — предупреждение для Европы.

— Во-первых, хотите вводить контингент на запад Украины? Будет вот так. Во-вторых, если «Орешник» за 10–15 минут долетает до Львова, то за сколько — до Варшавы или Берлина? Пара минут уже непринципиальны, — написал нардеп.

Выключение света в Киеве: минус три ТЭЦ

Пока во Львовской области осыпался «Орешник», в Киеве расцветала «Герань». В столице были атакованы объекты генерации электричества. Военный блогер Юрий Подоляка сообщил об ударах по ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, а также Трипольской ТЭС.

— Украинская система ПВО была полностью перегружена в ходе этой атаки. В целом было очень мало перехватов несмотря на то, что Украине недавно подогнали ещё две установки «Патриот», — подвёл итоги случившегося военкор Тимофей Ермаков.

По данным Воздушных сил Украины, всего Россия применила 278 БПЛА и ракет. Традиционно украинская пропаганда утверждает, что большая часть целей были сбиты, однако последствия на земле и реакция политиков говорят об обратном.

— Я обращаюсь к жителям столицы, у которых есть возможность временно выехать за город, где есть альтернативные источники электроснабжения и тепла, сделать это, — сказал мэр Киева Виталий Кличко.

* Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Авторы Даниил Черных