«За сколько долетит до Варшавы?» В Раде предупредили Европу после «удара возмездия» «Орешником»

Депутат Рады Алексей Гончаренко* назвал массированную атаку ВС РФ на объекты ВСУ чётким сигналом европейским странам. По его словам, удар «Орешником» демонстрирует возможность быстрой досягаемости не только украинских, но и европейских городов.

«Хотите вводить контингент на запад Украины? Будет вот так. Во-вторых, если «Орешник» за 10–15 минут долетает до Львова, то за сколько — до Варшавы или Берлина? Пара минут уже не принципиальны», — написал Гончаренко* в соцсетях.