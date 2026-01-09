Минобороны: Цели удара «Орешником» по объектам на Украине достигнуты

Минобороны объявило, что цели масштабного удара «Орешником» по объектам ВСУ на Украине достигнуты. Удар был нанесен в ночь на 9 января.

Как сообщили в ведомстве, это был ответ на террористическую атаку по резиденции президента России, которую, совершил киевский режим в конце декабря.