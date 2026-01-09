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Опубликовано 9 января, 06:30
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Минобороны: Цели удара «Орешником» по объектам на Украине достигнуты

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Минобороны объявило, что цели масштабного удара «Орешником» по объектам ВСУ на Украине достигнуты. Удар был нанесен в ночь на 9 января.

Как сообщили в ведомстве, это был ответ на террористическую атаку по резиденции президента России, которую, совершил киевский режим в конце декабря.

Для удара применялось высокоточное оружие большой дальности, включая наземные и морские комплексы, ударные дроны, а также новейший подвижный грунтовый ракетный комплекс средней дальности «Орешник». Террористические действия Киева и впредь не останутся без ответа, подчеркнули в Минобороны.

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Никита Никонов
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