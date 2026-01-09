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Опубликовано 9 января, 06:10

Минобороны: Террористические действия Киева и впредь не останутся без ответа

Обложка © Midjourney / Life.ru

Обложка © Midjourney / Life.ru

Террористические действия Киева и в дальнейшем не останутся без ответа. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны РФ 9 января после удара «Орешником» по объектам ВСУ в ответ на атаку на резиденцию президента в Новгородской области.

«Любые террористические действия со стороны преступного украинского режима и впредь не останутся без ответа», — заявили в оборонном ведомстве.

Напомним, ранее Армия России в ответ на атаку Киева на резиденцию Путина ударила «Орешником» по объектам Украины. Цели удара были достигнуты. Поражены объекты производства дронов, которые использовались в ходе террористической атаки, а также энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу ВПК Украины.

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Никита Никонов
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