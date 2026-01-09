В Сети появилось фото зарева над Львовом после прилёта, который по мощи сравнили с «Орешником»

Украинские паблики опубликовали фото с места ракетного удара в Львовской области. Небо после прилёта стало алым. Как пишут СМИ, снимок сделан в Буйске.

Напомним, на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. По информации местных СМИ, взрывы звучат в Киеве и Львове. Один из них попал на видео. Аналитики и местные источники отмечают явное сходство характера этой атаки с предыдущими инцидентами, в частности, с ударом ракетного комплекса «Орешник».