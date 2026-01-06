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Опубликовано 6 января, 16:16

MWM: ВС РФ получают преимущество над ВСУ благодаря «Гераням» с ракетами «Игла»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Российские дроны «Герань-2» получили возможность сбивать воздушные цели за счёт оснащения ракетами «Игла». Данную информацию передаёт американское аналитическое издание Military Watch Magazine.

«Россия доработала дроны «Герань-2», оснастив их возможностями «воздух — воздух». На беспилотники теперь устанавливаются переносные зенитно-ракетные комплексы «Игла»», — говорится в материале.

Дроны продемонстрировали ранее невиданную способность поражать цели в воздухе. Это вынудило украинское командование предупредить экипажи своей авиации о новой серьёзной угрозе. Модернизированные «Герани» теперь активно используются для непосредственной воздушной поддержки российских сухопутных подразделений.

Аналитики журнала также отмечают, что благодаря простым каналам связи в зоне прямой видимости эти аппараты стали высокоэффективным инструментом для поражения ключевых целей в глубине обороны. Они успешно применяются против систем артиллерии, позиций противовоздушной обороны и объектов тылового обеспечения противника. Массовое расширение производства дронов обеспечило их доступность даже для решения второстепенных тактических задач на различных участках фронта.

Военные эксперты оценили оснащение «Гераней» переносными ЗРК
Военные эксперты оценили оснащение «Гераней» переносными ЗРК

Ранее сообщалось, что дрон «Герань-2» теперь оснащается двумя фугасно-зажигательными боевыми блоками массой по 50 килограммов каждый. Это увеличило суммарную боевую нагрузку аппарата до 100 килограммов. Такая модернизация превратила беспилотник в более мощное оружие, способное наносить серьёзные разрушения.

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Юлия Сафиулина
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