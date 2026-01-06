MWM: ВС РФ получают преимущество над ВСУ благодаря «Гераням» с ракетами «Игла»

Российские дроны «Герань-2» получили возможность сбивать воздушные цели за счёт оснащения ракетами «Игла». Данную информацию передаёт американское аналитическое издание Military Watch Magazine.

«Россия доработала дроны «Герань-2», оснастив их возможностями «воздух — воздух». На беспилотники теперь устанавливаются переносные зенитно-ракетные комплексы «Игла»», — говорится в материале.

Дроны продемонстрировали ранее невиданную способность поражать цели в воздухе. Это вынудило украинское командование предупредить экипажи своей авиации о новой серьёзной угрозе. Модернизированные «Герани» теперь активно используются для непосредственной воздушной поддержки российских сухопутных подразделений.

Аналитики журнала также отмечают, что благодаря простым каналам связи в зоне прямой видимости эти аппараты стали высокоэффективным инструментом для поражения ключевых целей в глубине обороны. Они успешно применяются против систем артиллерии, позиций противовоздушной обороны и объектов тылового обеспечения противника. Массовое расширение производства дронов обеспечило их доступность даже для решения второстепенных тактических задач на различных участках фронта.

Ранее сообщалось, что дрон «Герань-2» теперь оснащается двумя фугасно-зажигательными боевыми блоками массой по 50 килограммов каждый. Это увеличило суммарную боевую нагрузку аппарата до 100 килограммов. Такая модернизация превратила беспилотник в более мощное оружие, способное наносить серьёзные разрушения.