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Опубликовано 3 февраля, 03:27

Больше 30 боевиков из Колумбии присоединятся к ВСУ в феврале

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / James Wagstaff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / James Wagstaff

Более 30 граждан Колумбии могут пополнить ряды подразделения Вооружённых сил Украины «Специальная латинская бригада» уже в первой половине февраля. Об этом пишет РИА «Новости».

Перуанский вербовщик бригады во время прямой трансляции в социальной сети заявил, что чем крупнее группа, тем быстрее организуется процедура её отправки на Украину.

Напомним, конгресс Колумбии утвердил законопроект о присоединении страны к Конвенции ООН о борьбе с наёмничеством 1989 года, которая запрещает подобную деятельность.

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Ранее сообщалось, что группа аргентинских наёмников готовится отправиться на Украину, присоединившись к СЛБ. В «Специальную латинскую бригаду» ВСУ уже вступили иностранцы из шести стран Латинской Америки.

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Артём Гапоненко
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