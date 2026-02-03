Более 30 граждан Колумбии могут пополнить ряды подразделения Вооружённых сил Украины «Специальная латинская бригада» уже в первой половине февраля. Об этом пишет РИА «Новости».

Перуанский вербовщик бригады во время прямой трансляции в социальной сети заявил, что чем крупнее группа, тем быстрее организуется процедура её отправки на Украину.

Напомним, конгресс Колумбии утвердил законопроект о присоединении страны к Конвенции ООН о борьбе с наёмничеством 1989 года, которая запрещает подобную деятельность.