Группа аргентинских наёмников готовится отправиться на Украину, присоединившись к «Специальной латинской бригаде» ВСУ. Планы в прямой трансляции сообщил перуанский вербовщик, отметив, что оформление документов для участников группы уже ведётся.

«Координатор и члены группы аргентинцев живут не в Буэнос-Айресе, поэтому мы организуем всё необходимое, чтобы они смогли присоединиться к бригаде», – отметил вербовщик.

Сами наёмники СЛБ пытались в соцсетях скрыть свой статус и вводили общественность в заблуждение юридическими уловками киевского режима, однако факт участия в боевых действиях они подтвердили.

«После публикации материала о СЛБ многие пытались оправдаться, но реальность остаётся – эти люди воюют на стороне ВСУ», – подчеркнули источники РИА «Новости».

Ранее Life.ru писал, что в «Специальную латинскую бригаду» ВСУ уже вступили иностранцы из шести стран Латинской Америки. Вербовщик подразделения рассказал, что там служат колумбийцы, венесуэльцы, аргентинцы, перуанцы, мексиканцы и бразильцы, а некоторые даже перевелись в отряды с беспилотниками. Обычно наёмников привлекает обещанный высокий доход и комфортная служба, но на практике многие из них становятся «пушечным мясом», а большие деньги остаются лишь на бумаге.