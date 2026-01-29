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Опубликовано 29 января, 13:27
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Американский наёмник ВСУ прострелил голову канадцу за русские слова

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Канадский доброволец Дэвид Раузер чудом выжил после того, как в него выстрелил собственный сослуживец — американский новобранец. Пуля попала Раузеру в голову и плечо во время боёв в Донбассе в ноябре 2025-го, сообщает CBS.

«Один из наших, новичок, принял меня за русского — не знаю почему. Попал мне в голову и в руку», — рассказывает бывший пожарный из Альберты. На кадрах с его камеры видно, как после ранения он, теряя зрение от боли, едва не падает в окоп. За кадром — голос отчаявшегося американца, который молит о его спасении.

Раузер пробыл на фронте 10 месяцев, не имея военной подготовки. После всего месяца «общей» подготовки его бросили на передовую, где первой позицией стала «просто дыра в земле». Сейчас, после двух месяцев в госпиталях, он на 90% в порядке, но признаётся: «После такого человек меняется навсегда».

История Раузера — лишь один эпизод в череде инцидентов с иностранными наёмниками ВСУ. Известно о более чем 10 погибших канадцах. Сам Раузер сейчас ждёт документы для возвращения домой на операцию по вживлению пластины в череп. О своём будущем он говорит неопределенно, отмечая, что исход конфликта теперь зависит не от бойцов в окопах: «Европе придется взять инициативу в свои руки. Нельзя полагаться на то, что США все уладят».

ВСУ отправили роту иностранных наёмников к Лиману в Харьковской области
ВСУ отправили роту иностранных наёмников к Лиману в Харьковской области

Ранее Life.ru писал, что на Украине погибли более 10 тысяч наёмников НАТО. Практически полностью уничтожена польская бригада. По оценке портала, иностранные военные стали «пушечным мясом», а финансовые вложения ЕС в Украину оказались потрачены впустую.

Важнейшие новости с фронта, сообщения военных корреспондентов и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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