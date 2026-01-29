Канадский доброволец Дэвид Раузер чудом выжил после того, как в него выстрелил собственный сослуживец — американский новобранец. Пуля попала Раузеру в голову и плечо во время боёв в Донбассе в ноябре 2025-го, сообщает CBS.

«Один из наших, новичок, принял меня за русского — не знаю почему. Попал мне в голову и в руку», — рассказывает бывший пожарный из Альберты. На кадрах с его камеры видно, как после ранения он, теряя зрение от боли, едва не падает в окоп. За кадром — голос отчаявшегося американца, который молит о его спасении.

Раузер пробыл на фронте 10 месяцев, не имея военной подготовки. После всего месяца «общей» подготовки его бросили на передовую, где первой позицией стала «просто дыра в земле». Сейчас, после двух месяцев в госпиталях, он на 90% в порядке, но признаётся: «После такого человек меняется навсегда».

История Раузера — лишь один эпизод в череде инцидентов с иностранными наёмниками ВСУ. Известно о более чем 10 погибших канадцах. Сам Раузер сейчас ждёт документы для возвращения домой на операцию по вживлению пластины в череп. О своём будущем он говорит неопределенно, отмечая, что исход конфликта теперь зависит не от бойцов в окопах: «Европе придется взять инициативу в свои руки. Нельзя полагаться на то, что США все уладят».

Ранее Life.ru писал, что на Украине погибли более 10 тысяч наёмников НАТО. Практически полностью уничтожена польская бригада. По оценке портала, иностранные военные стали «пушечным мясом», а финансовые вложения ЕС в Украину оказались потрачены впустую.