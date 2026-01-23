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Опубликовано 23 января, 07:08

ВСУ отправили роту иностранных наёмников к Лиману в Харьковской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Seneline

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Seneline

В район населённого пункта Лиман в Харьковской области переброшена рота наёмников иностранного легиона Главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

«Командование ВСУ перебросило в район роту наёмников иностранного легиона ГУР МОУ», — заявил источник.

Речь идёт о подразделении иностранцев, действующих в составе разведывательных сил украинской армии. Рота была направлена непосредственно к линии фронта в районе Лимана для выполнения боевых задач.

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Ранее сообщалось, что украинская оборона в районе Красного Лимана удерживается в основном благодаря тяжёлым коптерам «Баба-Яга». Без использования этих гексакоптеров фронт ВСУ оказался бы на грани полного краха, а общая ситуация остаётся крайне сложной.

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Милена Скрипальщикова
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